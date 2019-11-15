Son Dakika
'YETKİLİ SERVİSİZ' DİYEREK BEYAZ EŞYA ÇALAN ŞÜPHELİLERE OPERASYON - (depodaki eşyaların görüntüleriyle)
İSTANBUL - (ÖZEL)- ERGENEKON DAVASINA BAKAN ESKİ HAKİM VE SAVCILAR HAKKINDAKİ İDDİANAME KABUL EDİLDİ
TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Hasan Çetin (34), ağır yarandı. Kaza, dün gece Orhangazi ilçesi Göl Yolu Kavşağı’nda meydana geldi. Yalova yönünden gelen Hüseyin Kıran (57) yönetimindeki 38...
GÜVENLİK 15.11.2019, 12:01
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Hasan Çetin (34), ağır yarandı.
Kaza, dün gece Orhangazi ilçesi Göl Yolu Kavşağı’nda meydana geldi. Yalova yönünden gelen Hüseyin Kıran (57) yönetimindeki 38 ABE 656 plakalı TIR ile Bursa yönünden gelen Hasan Çetin'in (34) kullandığı 77 AE 482 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Hasan Çetin, araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Çetin ambulansa taşıdı. Ağır yaralanan Çetin, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Öte yandan, hurdaya dönen otomobil içindeki alkol şişeleri ise dikkat çekti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaza, dün gece Orhangazi ilçesi Göl Yolu Kavşağı’nda meydana geldi. Yalova yönünden gelen Hüseyin Kıran (57) yönetimindeki 38 ABE 656 plakalı TIR ile Bursa yönünden gelen Hasan Çetin'in (34) kullandığı 77 AE 482 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Hasan Çetin, araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Çetin ambulansa taşıdı. Ağır yaralanan Çetin, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Öte yandan, hurdaya dönen otomobil içindeki alkol şişeleri ise dikkat çekti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
20°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 15 Kasım 2019
|İmsak
|06:17
|Güneş
|07:45
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:29
|Akşam
|17:53
|Yatsı
|19:15
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|11
|21
|2. Fenerbahçe
|11
|20
|3. Trabzonspor
|11
|19
|4. Alanyaspor
|11
|19
|5. Başakşehir
|11
|19
|6. Galatasaray
|11
|19
|7. Malatyaspor
|11
|18
|8. Beşiktaş
|11
|18
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Çaykur Rizespor
|11
|14
|11. Göztepe
|11
|13
|12. Konyaspor
|11
|13
|13. Kasımpaşa
|11
|12
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|11
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|11
|21
|2. Fatih Karagümrük
|11
|19
|3. Ümraniye
|11
|18
|4. Balıkesirspor
|11
|18
|5. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|6. Erzurum BB
|11
|18
|7. Keçiörengücü
|11
|18
|8. Bursaspor
|11
|17
|9. Menemen Belediyespor
|11
|17
|10. Altay
|11
|15
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
|14. Boluspor
|11
|10
|15. Osmanlıspor
|11
|10
|16. Adanaspor
|11
|8
|17. Altınordu
|11
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|12
|34
|2. Leicester City
|12
|26
|3. Chelsea
|12
|26
|4. Man City
|12
|25
|5. Sheffield United
|12
|17
|6. Arsenal
|12
|17
|7. M. United
|12
|16
|8. Wolverhampton
|12
|16
|9. Bournemouth
|12
|16
|10. Burnley
|12
|15
|11. Brighton
|12
|15
|12. Crystal Palace
|12
|15
|13. Newcastle
|12
|15
|14. Tottenham
|12
|14
|15. Everton
|12
|14
|16. West Ham
|12
|13
|17. Aston Villa
|12
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|12
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|25
|2. Real Madrid
|12
|25
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Sevilla
|13
|24
|5. Real Sociedad
|13
|23
|6. Athletic Bilbao
|13
|20
|7. Getafe
|13
|20
|8. Granada
|13
|20
|9. Valencia
|13
|20
|10. Osasuna
|13
|19
|11. Villarreal
|13
|18
|12. Levante
|13
|17
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Deportivo Alaves
|13
|15
|15. Eibar
|13
|15
|16. Mallorca
|13
|14
|17. Real Betis
|13
|13
|18. Celta de Vigo
|13
|9
|19. Espanyol
|13
|8
|20. Leganés
|13
|6