Son Dakika
Muğla Trafik polisi, kaçan sürücüyü durdurmak için aracın kaputunda 2 kilometre tutundu (ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
TIR ile çarpışan otomobil ikiye bölündü
KAYSERİ'nin Develi ilçesinde TIR ile çarpışarak, ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Mehmet Solak, hayatını kaybetti. Kaza, saat 15.00 sıralarında Develi Çevre Yolu'nda meydana geldi. Mehmet Solak yönetimindeki 52 KA 511 plakalı otomobil, Yunus...
GÜVENLİK 29.10.2019, 17:23
KAYSERİ'nin Develi ilçesinde TIR ile çarpışarak, ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Mehmet Solak, hayatını kaybetti.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Develi Çevre Yolu'nda meydana geldi. Mehmet Solak yönetimindeki 52 KA 511 plakalı otomobil, Yunus B.'nin kullandığı 06 BB 4405 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle otomobil ikiye bölünürken, sürücü Mehmet Solak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri Solak'ı, Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Solak, hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Develi Çevre Yolu'nda meydana geldi. Mehmet Solak yönetimindeki 52 KA 511 plakalı otomobil, Yunus B.'nin kullandığı 06 BB 4405 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle otomobil ikiye bölünürken, sürücü Mehmet Solak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri Solak'ı, Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Solak, hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 31 Ekim 2019
|İmsak
|06:01
|Güneş
|07:27
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:41
|Akşam
|18:08
|Yatsı
|19:29
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|9
|18
|2. Fenerbahçe
|9
|17
|3. Malatyaspor
|9
|16
|4. Trabzonspor
|9
|16
|5. Sivasspor
|9
|15
|6. Başakşehir
|9
|15
|7. Galatasaray
|9
|13
|8. Beşiktaş
|9
|12
|9. Konyaspor
|9
|12
|10. Gaziantep FK
|9
|12
|11. Kasımpaşa
|9
|11
|12. Denizlispor
|9
|11
|13. Çaykur Rizespor
|9
|11
|14. Antalyaspor
|9
|11
|15. Göztepe
|9
|9
|16. Ankaragücü
|9
|9
|17. Gençlerbirliği
|9
|6
|18. Kayserispor
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|17
|2. Hatayspor
|9
|17
|3. Fatih Karagümrük
|9
|16
|4. Balıkesirspor
|9
|16
|5. Akhisar Bld.Spor
|9
|16
|6. Altay
|9
|15
|7. Bursaspor
|9
|15
|8. Erzurum BB
|9
|14
|9. Keçiörengücü
|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|9
|11
|12. Menemen Belediyespor
|9
|11
|13. Osmanlıspor
|9
|10
|14. Boluspor
|9
|8
|15. Giresunspor
|9
|8
|16. Adanaspor
|9
|7
|17. Altınordu
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|9
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|10
|28
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
|4. Chelsea
|10
|20
|5. Arsenal
|10
|16
|6. Crystal Palace
|10
|15
|7. M. United
|10
|13
|8. Sheffield United
|10
|13
|9. Bournemouth
|10
|13
|10. West Ham
|10
|13
|11. Tottenham
|10
|12
|12. Wolverhampton
|10
|12
|13. Burnley
|10
|12
|14. Brighton
|10
|12
|15. Aston Villa
|10
|11
|16. Everton
|10
|10
|17. Newcastle
|10
|9
|18. Southampton
|10
|8
|19. Norwich City
|10
|7
|20. Watford
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|10
|22
|2. Real Madrid
|10
|21
|3. Granada
|10
|20
|4. Atletico Madrid
|11
|20
|5. Sevilla
|11
|20
|6. Real Sociedad
|11
|19
|7. Villarreal
|10
|17
|8. Athletic Bilbao
|11
|16
|9. Osasuna
|10
|14
|10. Levante
|11
|14
|11. Valencia
|11
|14
|12. Real Valladolid
|11
|14
|13. Getafe
|10
|13
|14. Deportivo Alaves
|11
|12
|15. Real Betis
|11
|12
|16. Mallorca
|10
|10
|17. Eibar
|10
|9
|18. Celta de Vigo
|11
|9
|19. Espanyol
|11
|8
|20. Leganés
|11
|5