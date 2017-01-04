Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Konya'dan İzmir'e gelen Kırgız ve Uygur 3 aile gözaltında
Riena operasyonu; Kırgız ve Uygur...
TCMB: Liradaki değer kaybı enflasyonu yükseltti
Merkez Bankası'ndan enflasyon uyarısı
Manisa merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu
Prof. Dr. A.V. FETÖ'den gözaltına...
Reina katliamı eğlence sektörüne kilit vurdurdu
İzmir eğlence sektöründe güvenlik alarmı

TIR ile çarpışan minibüs alev alev yandı

ESKİŞEHİR'de TIR'la çarpışan kenti içi yolcu taşıyan minibüs alev aldı. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangında minibüs büyük hasar gördü. Olay, sabah erken saatlerde Batıkent Mahallesi çevreyolunda meydana geldi....

TIR ile çarpışan minibüs alev alev yandı
ESKİŞEHİR'de TIR'la çarpışan kenti içi yolcu taşıyan minibüs alev aldı. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangında minibüs büyük hasar gördü.
Olay, sabah erken saatlerde Batıkent Mahallesi çevreyolunda meydana geldi. TIR'la çarpışan minibüs, kısa süre sonra alev aldı. Olay sırasında içerisinde yolcu bulunmayan minibüsün şoförü araçtan indi. Alev alev yanan minibüsün şoförü itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Kısa sürede gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yaptıkları müdahaleyle yangını söndürdü, ancak minibüs büyük hasar gördü.
TIR şoförü ile minibüs şoförü birbirlerinden şikayetçi olmazken, minibüs, çekiciyle çevre yolundan kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55