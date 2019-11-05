TIR'ı ateşe verdiği anlar kamerada (2) - Yeniden

KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde, bir TIR alev alev yanarken, aracın kundaklandığı belirlendi. E.Y. isimli kişinin TIR'ı ateşe verme anı güvenlik kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan E.Y., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.Olay, gece saat 01.00 sıralarında, Körfez Güney Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. TIR parkında bulunan Yaşar S.’ye ait 41 R 7322 plakalı TIR bir anda alev alarak yanmaya başladı. Çevredekiler yangına müdahale ederken, itfaiyeye haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi yangını söndürdü. TIR’ın çekici kısmı yanarak kullanılmaz hale geldi. Olayın ardından polis tarafından başlatılan soruşturma kapsamında güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bir kişinin TIR'ı kundakladığı görüldü. Bir şüphelinin TIR'ı ateşe vermesiyle birlikte araç bir anda alevler içinde kaldı. Polis, kimliğini belirlediği E.Y.’yi gözaltına aldı.HUSUMETLİSİ İDDİASINakliyecilik yaptığı öğrenilen E.Y.’nin, Yaşar S. ile aynı kimya fabrikasından aracı ile tehlikeli olmayan kimyasal maddeler taşıdığı, aracının uygun görülmemesi üzerine taşıma işinden geri çekildiği, bundan Yaşar S.’yi sorumlu tuttuğu iddia edildi. E.Y., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken, alkollü olduğunu, zararı karşılayacağını söyledi. E.Y., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.'GELEN ZARAR MALA GELSİN'Yaşar S. ise şoförün zarar görmemesinin kendilerini teselli ettiğini belirterek, "Alevleri görünce biz içinde şoför olduğunu sanarak canla başla yangına müdahale ettik. Ancak daha sonra şoför arkadaki araçtan çıkınca rahat bir nefes aldık. Gelen zarar mala gelsin, şoförün zarar görmemesi sevindiğimiz tek nokta oldu. Şikayetçiyim, insanların canını hiçe sayan ve mala zarar verme şahsın cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.