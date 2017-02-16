TIR dorsesinde Fransa'ya gitmek isterken yakalandılar

İZMİR Limanı'nda tekerlekli araç taşımacılığında kullanılan Ro-ro gemisindeki 2 TIR'ın dorsesindeki mührün açıldığını fark eden Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, dorsede, kaçak yollardan Fransa'ya gitmek isteyen 2'si Türk 21 kişiyi yakaladı.İzmir Limanı'ndan Fransa'ya gidecek Ro-ro gemisinde incelemeler yapan, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 TIR'ın dorsesindeki mührün açıldığını fark etti. Bunun üzerine görevliler, 45 yaşındaki M.Ç.'nin kullandığı tekstil yüklü TIR ile 46 yaşındaki Ü.A. yönetimindeki otomobil yedek parçası yüklü TIR'ın dorsesinde inceleme yaptı. Dorseyi açan görevliler, aralarında Türkiye, Afganistan, Irak ve Suriye vatandaşı olduğu tespit edilen 20 kişiyi yakaladı. Ayrıca gemiye izinsiz binen 1 Suriye vatandaşı da yine görevliler tarafından yakalandı. Türk vatandaşları S.B. ile K.A. ve yabancı uyruklu kişilerin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmalarına yardımcı olmak isteyen kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldığı belirtildi. İfadelerine başvurulan 2 TIR şoförü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.





