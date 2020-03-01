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Güncel Haberler
İntihara kalkışan cinayet şüphelisini Özel Harekat polisi etkisiz hale getirdi
Yumurta viyolü yüklü TIR, alt geçitte sıkıştı
7 ülkeden 2 bin 721 öğrenci, Türkiye'ye getirildi
Yurtdışından getirilen 401 öğrenci Samsun’da yurtlara yerleştirildi
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#devlet bahçeli
#Hedefleri insansız hava araçlarıyla vurmuş!
#Yayın yönetmenlerine 4 günlük zorunlu izin
#Milli Şairimiz M. Akif Anıldı
#Tenzile Erdoğanın cenazesi Fatih Camiinde kılınacak
#KCK
#Alucra
#uzaktan eğitim
#Koronavirüse
#koronafobi
#ibb kadın etkinlikleri
#Çavuşoğlundan
#Koronavirüs salgınında ölü sayısı 2762ye yükseldi
#araba fiyatları
#ikili oynama
#TBMM 24. Dönem Osmaniye Milletvekili
#Trabzonspor Fenerbahçe: 21
#antalyada dehşet
#ahmet turan kılıç cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan
#ölü s ayısı
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#devlet bahçeli
#Hedefleri insansız hava araçlarıyla vurmuş!
#Yayın yönetmenlerine 4 günlük zorunlu izin
#Milli Şairimiz M. Akif Anıldı
#Tenzile Erdoğanın cenazesi Fatih Camiinde kılınacak
#KCK
#Alucra
#uzaktan eğitim
#Koronavirüse
#koronafobi
#ibb kadın etkinlikleri
#Çavuşoğlundan
#Koronavirüs salgınında ölü sayısı 2762ye yükseldi
#araba fiyatları
#ikili oynama
#TBMM 24. Dönem Osmaniye Milletvekili
#Trabzonspor Fenerbahçe: 21
#antalyada dehşet
#ahmet turan kılıç cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan
#ölü s ayısı