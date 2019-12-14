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TIR devrildi; taşınan 3 cip zarar gördü
EDİRNE'nin Lalapaşa ilçesinde Romanya'dan getirilen sıfır kilometre araç yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 3 cip kullanılamaz hale geldi. Kaza, Edirne'nin Lalapaşa ilçesi kavşağında meydana geldi. Romanya'dan yüklediği...
GÜVENLİK 14.12.2019, 13:12
EDİRNE'nin Lalapaşa ilçesinde Romanya'dan getirilen sıfır kilometre araç yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 3 cip kullanılamaz hale geldi.
Kaza, Edirne'nin Lalapaşa ilçesi kavşağında meydana geldi. Romanya'dan yüklediği sıfır kilometre cipleri Bursa'ya götüren Bulgar uyruklu Gabriel İvanov'un kullandığı P 6339 KM plakalı TIR sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi. Kazadan sürücü İvanov yara almadan kurtulurken, TIR'da dorsesinde bulunan sıfır kilometre 6 cipten 3'ünde hasar meydana geldi. Devrilen cipler çekici yardımıyla kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaza, Edirne'nin Lalapaşa ilçesi kavşağında meydana geldi. Romanya'dan yüklediği sıfır kilometre cipleri Bursa'ya götüren Bulgar uyruklu Gabriel İvanov'un kullandığı P 6339 KM plakalı TIR sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi. Kazadan sürücü İvanov yara almadan kurtulurken, TIR'da dorsesinde bulunan sıfır kilometre 6 cipten 3'ünde hasar meydana geldi. Devrilen cipler çekici yardımıyla kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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