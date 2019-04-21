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TIR devrildi, 20 ton zeytinyağı yola döküldü

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), () - BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, zeytinyağı yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Yaklaşık 20 ton zeytinyağının yola döküldüğü kazada, sürücü Serkan Bozkurt yaralandı. Yağların...

TIR devrildi, 20 ton zeytinyağı yola döküldü

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), () - BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, zeytinyağı yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Yaklaşık 20 ton zeytinyağının yola döküldüğü kazada, sürücü Serkan Bozkurt yaralandı. Yağların döküldüğü yol ise 3 saat trafiğe kapalı kaldı. 
Kaza, sabah saatlerinde, Orhangazi ilçesi Yeniköy Yolu kavşağında meydana geldi. Serkan Bozkurt yönetimindeki 34 HF 2605 plakalı zeytinyağı yüklü TIR, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada dorsedeki yaklaşık 20 ton zeytinyağı, yola döküldü. Sürücü Bozkurt, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Ağır yaralanan Bozkurt, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yalova- Bursa yolu, dökülen zeytinyağı ve devrilen TIR nedeniyle trafiğe kapandı. Ekiplerin temizleme ve aracı kaldırma çalışması sonucu yol, 3 saat sonra ulaşıma yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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