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TIR devrildi: 2 ölü
KONYA'nın Ereğli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrilen portakal yüklü TIR'daki 1'i kadın, 2 kişi yaşamını yitirdi. Kaza, saat 10.00 sıralarında Ereğli- Adana karayolu Zengen Mahallesi yakınlarında meydana geldi....
GÜVENLİK 27.12.2019, 12:50
KONYA'nın Ereğli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrilen portakal yüklü TIR'daki 1'i kadın, 2 kişi yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Ereğli- Adana karayolu Zengen Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Metin Cingöz (44) yönetimindeki 01 EL 311 plakalı portakal yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada devrilen TIR'ın altında kalan Cingöz ve yanındaki Hülya Gökbük (47) yaralandı. Cingöz ve Gökbük, ihbar üzerine olay yerine giden ekipler tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Ancak sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye karşın Cingöz ve Gökbük, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Ölen iki kişinin cansız bedenleri, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
FOTOĞRALI
Kaza, saat 10.00 sıralarında Ereğli- Adana karayolu Zengen Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Metin Cingöz (44) yönetimindeki 01 EL 311 plakalı portakal yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada devrilen TIR'ın altında kalan Cingöz ve yanındaki Hülya Gökbük (47) yaralandı. Cingöz ve Gökbük, ihbar üzerine olay yerine giden ekipler tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Ancak sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye karşın Cingöz ve Gökbük, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Ölen iki kişinin cansız bedenleri, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
FOTOĞRALI
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