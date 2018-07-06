Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
YSK Başkanı Sadi Güven kesin seçim sonuçlarını açıkladı
YSK açıkladı: Erdoğan 26 milyon...
Süper Lig fikstür çekimi 9 Temmuz'da yapılacak
Süper Lig fikstür çekimi 9...
Kocaoğlu: Seçimler, CHP'de acil değişimi zorunlu hale getirdi
Kocaoğlu: Seçimler, CHP'de acil değişimi...
Kriz döneminde gayrimenkul almak uygun zaman mı?
Kriz döneminde gayrimenkul almak uygun...

TIR'dan kopan lastik, minibüsün camını kırdı: 1 ölü, 4 yaralı

BOLU'da, TEM yolunda seyir halindeki TIR'ın aksından kopan lastik ve jant, karşı şeritten gelen minibüsün camını kırarak içeri düştü. Kazada, jant ve lastiğin çarptığı minibüs sürücüsü Ahmet Dönmez öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza,...

TIR'dan kopan lastik, minibüsün camını kırdı: 1 ölü, 4 yaralı
BOLU'da, TEM yolunda seyir halindeki TIR'ın aksından kopan lastik ve jant, karşı şeritten gelen minibüsün camını kırarak içeri düştü. Kazada, jant ve lastiğin çarptığı minibüs sürücüsü Ahmet Dönmez öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaza, sabaha karşı TEM yolunun Yukarısoku mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Nazmi Yılmaz yönetimindeki 51 EY 934 plakalı TIR'ın sağ arka lastiği ve jantı akstan koparak, karşı şeritten gelen Ahmet Dönmez yönetimindeki 34 NY 4614 plakalı minibüsün ön camını kırıp içeri düştü. Jant ve lastiğin çarptığı minibüs sürücüsü Ahmet Dönmez ile araçta bulunan Ali Türkmen, Süleyman Özce, Ali Kaya ve Ümit Aydoğan yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı. Ancak, Ahmet Dönmez hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325