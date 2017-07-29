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TIR'dan düşen dozer 5 araca zarar verdi

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), () - ÇANAKKALE'nin Bayramiç İlçesi'nde, TIR'ın üzerinden düşen iş makinesi, 3 otomobil, 1 hafif ticari araç ve 1 traktörde maddi hasara neden oldu. Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Debboylar Mevkii'nde...

TIR'dan düşen dozer 5 araca zarar verdi

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), () - ÇANAKKALE'nin Bayramiç İlçesi'nde, TIR'ın üzerinden düşen iş makinesi, 3 otomobil, 1 hafif ticari araç ve 1 traktörde maddi hasara neden oldu.
Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Debboylar Mevkii'nde meydana geldi. Remzi Çay yönetimindeki 34 HK 1082 plakalı TIR rampayı çıkarken, taşıdığı Bayramiç Yassıbağ Göleti inşaasında çalışan dozer aşağı kaydı. Yuvarlanan dozer, seyir halindeki 17 TC 560 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 17 TP 873 plakalı traktör, 17 TH 076 ve 17 TH 588 plakalı otomobiller ile 10 LL 839 plakalı hafif ticari araca çarparak maddi hasara neden oldu.
Kazanın ardından rahatsızlanan TIR şoförü Remzi Çay, polis eşliğinde Bayramiç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bayramiç Belediyesi itfaiye ekipleri de olay yerine gelerek alev almasından endişe edilen 17 TH 076 plakalı otomobile köpük ve su sıkarak önlem aldı. 
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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