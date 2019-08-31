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TIR'daki terlikler ve fıstık yandı

OSMANİYE'de seyir halindeki TIR'da çıkan yangında kasadaki terlikler ve fıstık yandı. Olay, saat 23.30 sıralarında, E- 90 yolu Tehçi köyü yakınlarında meydana geldi. Gaziantep yönünden Adana'ya doğru giden Hanifi Yılmaz yönetimindeki...

GÜVENLİK 31.08.2019, 11:07
TIR'daki terlikler ve fıstık yandı
OSMANİYE'de seyir halindeki TIR'da çıkan yangında kasadaki terlikler ve fıstık yandı.
Olay, saat 23.30 sıralarında, E- 90 yolu Tehçi köyü yakınlarında meydana geldi. Gaziantep yönünden Adana'ya doğru giden Hanifi Yılmaz yönetimindeki 34 BVN 352 plakalı TIR'ın kasası bilinmeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangını görenler durumu Osmaniye Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. İtfaiyenin çalışması sonrası yangın söndürülürken, dorsede bulunan terlik ve fıstık kül oldu.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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