TIR'daki derilerin altında 60 bin paket kaçak sigara ele geçti

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta polis ekipleri tarafından durdurularak arama yapılan TIR'ın dorsesine yüklü hayvan derilerinin altına gizlenen gümrük kaçağı 60 bin 500 paket sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Kahramanmaraş- Gaziantep karayolunda dün gece oluşturdukları kontrol noktasına yaklaşan Salim S. yönetimindeki deri yüklü 19 ER 782 plakalı TIR'ı şüphe üzerine durdurdu. TIR'da yapılan aramada dorsedeki derilerin altına gizlenen gümrük kaçağı 60 bin 500 paket sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el koyan polis, sürücü Salim S.'yi gözaltına aldı.

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