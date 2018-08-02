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TIR'daki 8 tonluk mermer yola düştü

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), () - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, sürücüsünün dönüş için manevra yaptığı TIR'dan yola, 8 tonluk mermer blok düştü. Olay anında yoldan geçen sürücünün olmaması, olası faciayı önlerken, mermer...

TIR'daki 8 tonluk mermer yola düştü

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), () - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, sürücüsünün dönüş için manevra yaptığı TIR'dan yola, 8 tonluk mermer blok düştü. Olay anında yoldan geçen sürücünün olmaması, olası faciayı önlerken, mermer blok yoldan vinçle kaldırıldığı sırada yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Aydın- Denizli yolu Beş Eylül Kavşağı'nda, saat 11.00 sıralarında, Mesut Ekici yönetimindeki 03 ZB 032 plakalı TIR'ın kasasının kapağı, dönüş sırasında açıldı. Bu sırada kasadaki mermer bloklardan biri kayarak, yola düştü. 8 tonluk mermer blokun düştüğü sırada yoldan geçen başka sürücünün olmaması, olası faciayı önledi. TIR sürücüsü ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine trafik polisleri sevk edildi. Polisler, yolu trafiğe kapatıp, yola düşen mermerin kaldırılması için vinç istedi. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan yolda 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Mermer blokun vinçle kaldırılıp, tekrar TIR'a yüklenmesinin ardından yolda trafik normal seyrine döndü.

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