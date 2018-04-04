TIR'da 9, yangın tüplerinde 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, () - TEKİRDAĞ'da polis ekiplerince durdurulan TIR'da 9 kilo kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR sürücüsünün ifadesinin ardından İstanbul'da baskın yapılan evde ise yangın tüplerine gizlenen 10 kilo eroin bulundu.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan’dan uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Takip edilen Bulgaristan plakalı TIR'ın sürücüsü, sabaha karşı düzenlenen operasyonla Tekirdağ girişinde durduruldu. TIR'da, dedektör köpeği 'Çapkın' da kullanılarak, yapılan aramada aracın altına gizlenen, paketler halinde 9 kilo kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR sürücüsü A.T.'nin ifadesinden yola çıkan polis ekipleri, İstanbul Beykoz'daki eve de baskın düzenledi. Evde yapılan aramada, yangın tüplerine gizlenen 10 kilo eroin ve ruhsatsız tabanca bulundu. S.A. ve B.A. isimli şüpheliler gözaltına alınıp, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Tekirdağ'a getirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.



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