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TIR'da 2,8 milyon liralık kaçak kulaklık ve şarj cihazı ele geçirildi
BOLU'da, polisin bir TIR'da yaptığı aramada 2 milyon 810 bin TL değerinde kaçak cep telefonu şarj aleti ile kulaklık ele geçirildi. TIR sürücüsü gözaltına alındı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele...
GÜVENLİK 02.11.2019, 15:39
BOLU'da, polisin bir TIR'da yaptığı aramada 2 milyon 810 bin TL değerinde kaçak cep telefonu şarj aleti ile kulaklık ele geçirildi. TIR sürücüsü gözaltına alındı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda yaptığı uygulamada bir TIR'ı durdurdu. İstanbul'a giden TIR'ın dorsesinde yapılan aramada 146 koli içinde piyasa değeri 2 milyon 810 bin TL olan 14 bin 550 adet USB kablosu ile değişik markalarda şarj aleti, 5 bin 370 adet değişik markalarda şarj adaptörü, 4 bin 200 adet USB kablosu, değişik markalarda araç şarj adaptörü ve 7 bin 78 adet kulaklık ele geçirildi.
Gümrük kaçağı kulaklık ve şarj aletlerine el konulurken, TIR sürücüsü gözaltına alındı.
Soruşturma devam ediyor.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda yaptığı uygulamada bir TIR'ı durdurdu. İstanbul'a giden TIR'ın dorsesinde yapılan aramada 146 koli içinde piyasa değeri 2 milyon 810 bin TL olan 14 bin 550 adet USB kablosu ile değişik markalarda şarj aleti, 5 bin 370 adet değişik markalarda şarj adaptörü, 4 bin 200 adet USB kablosu, değişik markalarda araç şarj adaptörü ve 7 bin 78 adet kulaklık ele geçirildi.
Gümrük kaçağı kulaklık ve şarj aletlerine el konulurken, TIR sürücüsü gözaltına alındı.
Soruşturma devam ediyor.
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