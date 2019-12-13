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TIR, belediye otobüsüne çarptı: 11 yaralı
KAYSERİ'de, kontrolden çıkan TIR'ın durakta yolcu indiren belediye otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı. Kaza, saat 08.30 sıralarında Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi'ndeki Osman Kavuncu Bulvarında...
GÜVENLİK 13.12.2019, 10:40
KAYSERİ'de, kontrolden çıkan TIR'ın durakta yolcu indiren belediye otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.
Kaza, saat 08.30 sıralarında Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi'ndeki Osman Kavuncu Bulvarında meydana geldi. Mehmet Şahin idaresindeki 38 D 6544 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu durakta yolcu indiren Nuri Erbay yönetimindeki 38 FZ 501 plakalı belediye otobüsüne arkadan çarptı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile belediye otobüsünde bulunan 9 yolcu yaralandı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaza, saat 08.30 sıralarında Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi'ndeki Osman Kavuncu Bulvarında meydana geldi. Mehmet Şahin idaresindeki 38 D 6544 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu durakta yolcu indiren Nuri Erbay yönetimindeki 38 FZ 501 plakalı belediye otobüsüne arkadan çarptı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile belediye otobüsünde bulunan 9 yolcu yaralandı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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