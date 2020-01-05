TIR, alev alev yandı
Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, ()- AKSARAY’da, motor kısmından alev alan sunta yüklü TIR, alev topuna döndü. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında TIR, kullanılmaz hale geldi. Bursa’dan, Irak’a sunta taşıyan Ömer İlhan (39) yönetimindeki...
Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, ()- AKSARAY’da, motor kısmından alev alan sunta yüklü TIR, alev topuna döndü. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında TIR, kullanılmaz hale geldi.
Bursa’dan, Irak’a sunta taşıyan Ömer İlhan (39) yönetimindeki 47 DE 762 plakalı TIR, saat 00.30 sıralarında Aksaray- Adana karayolu Yeni Sanayi Mahallesi yakınlarına geldiğinde motor bölümünden alev aldı. İlhan, TIR'ı yolun sağına çekip, aracı terk ederek itfaiye ve polis ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, önlem olarak karayolunu trafiğe kapattı. Alevler, dorsedeki suntalara sıçradı. Alev topuna dönen TIR'da zaman zaman patlama sesleri duyuldu.
Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 45 dakikalık çalışmayla yangını söndürdü. Çekicinin kullanılmaz hale geldiği yangında, dorsedeki suntaların bir kısmı da zarar gördü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, karayolu da yaklaşık 1 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
|İmsak
|06:51
|Güneş
|08:22
|Öğle
|13:15
|İkindi
|15:36
|Akşam
|17:57
|Yatsı
|19:23
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|17
|37
|2. Başakşehir
|17
|33
|3. Trabzonspor
|17
|32
|4. Fenerbahçe
|17
|31
|5. Beşiktaş
|17
|30
|6. Alanyaspor
|17
|29
|7. Galatasaray
|17
|27
|8. Malatyaspor
|17
|24
|9. Gaziantep FK
|17
|24
|10. Göztepe
|17
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|17
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|15
|15. Konyaspor
|17
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Keçiörengücü
|17
|28
|4. Menemen Belediyespor
|17
|28
|5. Akhisar Bld.Spor
|17
|27
|6. Bursaspor
|17
|27
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Adana Demirspor
|17
|24
|9. Balıkesirspor
|17
|24
|10. Altay
|17
|24
|11. Fatih Karagümrük
|17
|23
|12. Giresunspor
|17
|21
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|20
|58
|2. Leicester City
|21
|45
|3. Man City
|21
|44
|4. Chelsea
|21
|36
|5. M. United
|21
|31
|6. Tottenham
|21
|30
|7. Wolverhampton
|21
|30
|8. Sheffield United
|21
|29
|9. Crystal Palace
|21
|28
|10. Arsenal
|21
|27
|11. Everton
|21
|25
|12. Southampton
|21
|25
|13. Newcastle
|21
|25
|14. Brighton
|21
|24
|15. Burnley
|21
|24
|16. West Ham
|20
|22
|17. Aston Villa
|21
|21
|18. Bournemouth
|21
|20
|19. Watford
|21
|19
|20. Norwich City
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|19
|40
|2. Real Madrid
|19
|40
|3. Atletico Madrid
|19
|35
|4. Sevilla
|19
|35
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Valencia
|19
|31
|7. Getafe
|19
|30
|8. Athletic Bilbao
|19
|29
|9. Levante
|19
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|19
|21
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|19
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|19
|14
|20. Espanyol
|19
|11