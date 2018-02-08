TIR'a çarpıp devrilen hafif ticari araçta sıkışan sürücü yaralandı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde TIR'a yandan çarpıp, devrilen hafif ticari aracın sıkışan sürücüsü, yaralı olarak kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, Turgutlu çıkışındaki bir tavuk fabrikası önünde meydana geldi. Turgutlu'dan İzmir yönüne giden Halil İzzettin'in (55) kullandığı 61 K 21675 plakalı TIR'a aynı yöne giden Nezir Türker'in (28) kullandığı 45 TG 685 plakalı hafif ticari araç yandan çarptı. Türker, çarpmanın şiddetiyle direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan araç, devrildi. Araçta sıkışan Türker, yoldan geçen diğer araç sürücülerinin haber vermesi üzerine gelen itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi tarafından güçlükle kurtarılıp, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Türker'in sağlık durumunu iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. TIR şoförü İzzettin'in ifadesine başvuran polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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