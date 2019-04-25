TIR'a çarpan tankerin sürücüsü öldü

GAZİANTEP'te, ay çiçek yağı yüklü tankerin önündeki kömür yüklü TIR'a çarpması sonucu, tanker sürücüsü Mehmet Mazıbaş (37) yaşamını yitirdi.Kaza, öğlen saatlerinde Kahramanmaraş- Gaziantep yolu Gaziantep batı gişeleri yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Mazıbaş yönetimindeki 33 DFB 99 plakalı ayçiçek yağı yüklü tanker, aynı yönde ilerleyen Erdoğan D. yönetimindeki 27 V 8104 plakalı kömür yüklü TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle iki araç hurdaya dönerken, Mazıbaş tankerde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Mazıbaş'ın sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve 3 çocuk babası olan Mazıbaş'ın ölüm haberini alan kardeşi gözyaşlarına boğulurken cesedi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burada yapılan işlemlerin ardından Mazıbaş'ın cenazesi toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. TIR sürücüsü Erdoğan D. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Kaza nedeni ile bir süre trafiğe kapanan yol, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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