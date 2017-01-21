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TIR'a çarpan otomobilde 1 ölü, 1 yaralı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), ()-EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde park edilen TIR'a arkadan çarpan otomobilde bulunan 17 yaşındaki Hazal Çiçek öldü, aracı kullanan babası 45 yaşındaki Bayram Çiçek ağır yaralandı. Kaza, dün, saat saat...

TIR'a çarpan otomobilde 1 ölü, 1 yaralı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), ()-EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde park edilen TIR'a arkadan çarpan otomobilde bulunan 17 yaşındaki Hazal Çiçek öldü, aracı kullanan babası 45 yaşındaki Bayram Çiçek ağır yaralandı.
Kaza, dün, saat saat 23.30 sıralarında, Keşan-Gelibolu Karayolu'ndaki Yerlisu Mevkii'nde meydana geldi. Çanakkale'nin Gelibolu İlçesi'nden Keşan yönüne giden Bayram Çiçek yönetimindeki 17 RU 322 plakalı otomobil, Yerlisu Mevkii'nde arıza yapması nedeniyle sağ şeritte duran 61 yaşındaki Ali Yiğitalp yönetimindeki 42 EBE 72 çekici ve 42 EBN 68 dorse plakalı hayvan yemi yüklü TIR'a arkadan çarptı. Hurda yığınına dönen otomobilde sıkışan sürücü Bayram Çiçek ağır yaralanırken, yanında oturan kızı Hazal Çiçek öldü. Haber verilmesi üzerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bayram Çiçek, Keşan Belediyesi kaza kırım ekibi tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Bayram Çiçek, ilk müdahalesinin ardından acilen ameliyata alındı. Nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından araçtan çıkartılan Hazal Çiçek'in cesedi ise otopsi için morga konuldu.
HIZ İBRESİ 120'DE TAKILI KALDI
Kazanın ardından hurda yığınına dönen otomobilin hız ibresi 120 kilometrede takılı kaldı. TIR sürücüsü Ali Yiğitalp ifadesi alınmak üzere Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Kaza nedeniyle Keşan'dan Gelibolu yönüne ulaşım yaklaşık 2 saat tek şeritten sağlanabildi. Soruşturma sürdürülüyor.

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