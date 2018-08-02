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TIR'a çarpan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı

TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan otomobil, önündeki TIR'ın dorsesine çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 02.30 sıralarında TEM Otoyolu Kartepe ilçesi Sarımeşe mevkiinde meydana geldi....

TIR'a çarpan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı
TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan otomobil, önündeki TIR'ın dorsesine çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 02.30 sıralarında TEM Otoyolu Kartepe ilçesi Sarımeşe mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Erdal Koç yönetimindeki 34 BC 4009 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp sağ şeritte giden Yılmaz Özkan yönetimindeki 41 NU 566 çekici plakalı TIR'ın dorsesine çarptı. Savrulan otomobil, orta refüje çarptıktan sonra yolun sağındaki şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobildeki 5 kişiden Ayşe Koç (61) ile Zehra Akdemir (42), bulundukları yerde sıkıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Ayşe Koç, Zehra Akdemir ile Erdal, Safiye Koç ve Kudret Erkin Koç, hastanelere kaldırıldı. Sapanca Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Ayşe Koç ve Zehra Akdemir, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. 
TIR şoförü Yılmaz Özkan ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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