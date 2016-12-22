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TIR'a çarpan minibüsün sürücüsü yanarak öldü

KOCAELİ'nin Kartepe İlçesi'nde minibüs yol kenarında park halinde bulunan TIR'a arkadan çarptı. Alev alan minibüs yanarken, araçta sıkışan sürücü yanarak öldü. Kaza, D-100 Karayolu Akmeşe sapağında meydana geldi. İzmit yönüne giden...

TIR'a çarpan minibüsün sürücüsü yanarak öldü
KOCAELİ'nin Kartepe İlçesi'nde minibüs yol kenarında park halinde bulunan TIR'a arkadan çarptı. Alev alan minibüs yanarken, araçta sıkışan sürücü yanarak öldü.
Kaza, D-100 Karayolu Akmeşe sapağında meydana geldi. İzmit yönüne giden 41 HN 902 plakalı minibüs yol kenarında park halinde bulunan 41 PB 092 plakalı TIR'a arkadan çarptı. TIR'da uyuyan Yusuf Akova araçtaki sarsıntı ve gürültü ile uyanırken, TIR'a çarpan aracı görerek 112 Acil'e haber verdi. Alev alan minibüs bir anda alev topuna dönerken, alevler laminant yüklü TIR'a da sıçradı. Olay yeri yakınında bulunan Kartepe İtfaiye Grubu hemen olay yerine gelerek yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yanan aracı ve TIR'ın dorsesini söndürdü. Alevlerin sardığı araçta sıkışan sürücü yanarak öldü. İtfaiye ekipleri sürücünün cesedini sıkıştığı yerden çıkardı.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kimliği belirlenemeyen sürücünün cesedi İzmit Asri Mezarlığı morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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