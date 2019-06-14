Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

TIR'a çarpan kamyonette sürücü ve eniştesi öldü

TRABZON'un Beşikdüzü ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet, park halindeki TIR'a çarptı. Kazada, kamyonette bulunan Salih Zeki Genç (47) ile kayınbiraderi Hüseyin Yiğit (42), hayatını kaybetti. Kaza, Karadeniz Sahil Yolu, Denizli Mahallesi...

TIR'a çarpan kamyonette sürücü ve eniştesi öldü
TRABZON'un Beşikdüzü ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet, park halindeki TIR'a çarptı. Kazada, kamyonette bulunan Salih Zeki Genç (47) ile kayınbiraderi Hüseyin Yiğit (42), hayatını kaybetti.
Kaza, Karadeniz Sahil Yolu, Denizli Mahallesi Fidanlık mevkisinde meydana geldi. Giresun'dan Trabzon yönüne giden Hüseyin Yiğit idaresindeki 05 FF 71 plakalı kamyonet, yol kenarında park halindeki 61 K 1988 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Kazada, kamyonette bulunan sürücü Hüseyin Yiğit ve eniştesi Salih Zeki Genç, ağır yaraladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, kamyonette sıkışan yaralıları, bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kamyonet sürücüsü Hüseyin Yiğit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer yaralı Salih Zeki Genç de kaza yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden enişte ve kayınbiraderin, yarın Dernekpazarı ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328