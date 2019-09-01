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TIR'a çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
ESKİŞEHİR'de, kontrolden çıkan hafif ticari aracın, arıza nedeniyle yol kenarında duran park halindeki TIR'a çarpması sonucu sürücü Ramazan Turan (61), hayatını kaybetti. Kaza, öğlen saatlerinde, Eskişehir- Sivrihisar yolunun 55'inci...
GÜVENLİK 01.09.2019, 11:04
ESKİŞEHİR'de, kontrolden çıkan hafif ticari aracın, arıza nedeniyle yol kenarında duran park halindeki TIR'a çarpması sonucu sürücü Ramazan Turan (61), hayatını kaybetti.
Kaza, öğlen saatlerinde, Eskişehir- Sivrihisar yolunun 55'inci kilometresinde meydana geldi. Ramazan Turan yönetimindeki 26 HP 363 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu arıza nedeniyle yol kenarında park halinde olan Ali Meşe'ye ait 42 AAJ 920 plakalı TIR'a yandan çarptı. Kazada hurdaya dönen hafif ticari araçtaki Ramazan Turan ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Turan, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ramazan Turan, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.
Kaza, öğlen saatlerinde, Eskişehir- Sivrihisar yolunun 55'inci kilometresinde meydana geldi. Ramazan Turan yönetimindeki 26 HP 363 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu arıza nedeniyle yol kenarında park halinde olan Ali Meşe'ye ait 42 AAJ 920 plakalı TIR'a yandan çarptı. Kazada hurdaya dönen hafif ticari araçtaki Ramazan Turan ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Turan, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ramazan Turan, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.
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