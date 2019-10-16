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TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
ÇORUM’un Osmancık ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücü Murat Başkaya (36), hayatını kaybetti. Kaza, dün saat 23.30 sıralarında İstanbul- Samsun D-100 karayolu, Durucasuyu köyü mevkisinde meydana geldi. Murat Başkaya yönetimindeki...
GÜVENLİK 16.10.2019, 09:54
ÇORUM’un Osmancık ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücü Murat Başkaya (36), hayatını kaybetti.
Kaza, dün saat 23.30 sıralarında İstanbul- Samsun D-100 karayolu, Durucasuyu köyü mevkisinde meydana geldi. Murat Başkaya yönetimindeki 06 KB 177 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp aynı yöne giden İlkay E. yönetimindeki 52 K 0353 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Başkaya'nın yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.
Murat Başkaya'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Kaza, dün saat 23.30 sıralarında İstanbul- Samsun D-100 karayolu, Durucasuyu köyü mevkisinde meydana geldi. Murat Başkaya yönetimindeki 06 KB 177 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp aynı yöne giden İlkay E. yönetimindeki 52 K 0353 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Başkaya'nın yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.
Murat Başkaya'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
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