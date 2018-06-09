Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Erdoğan Demirören hayatını kaybetti
Erdoğan Demirören hayatını kaybetti
“Türkiye’de yaklaşık 4 milyon NASH hastası var”
“Türkiye’de 4 milyon NASH hastası...
Bakan Soylu'dan apolet açıklaması
Soylu'dan çok sert 'apolet' açıklaması
İnce: Türkiye'yi Ankara'dan yöneteceğim
Muharrem İnce: 24 saat içinde...

TIR'a arkadan çarpan minibüsün sürücüsü öldü

ŞANLIURFA'da önünde ilerleyen TIR'a arkadan çarpan minibüsün sürücüsü Ömer Faruk Öğül hayatını kaybetti. Kaza, dün gece Şanlıurfa- Gaziantep otoyolunun 44'üncü kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa yönüne ilerleyen Ömer Faruk...

TIR'a arkadan çarpan minibüsün sürücüsü öldü
ŞANLIURFA'da önünde ilerleyen TIR'a arkadan çarpan minibüsün sürücüsü Ömer Faruk Öğül hayatını kaybetti.
Kaza, dün gece Şanlıurfa- Gaziantep otoyolunun 44'üncü kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa yönüne ilerleyen Ömer Faruk Öğül yönetimindeki 63 FB 321 plakalı minibüs, önünde hareket halindeki Mehmet Aziz Eskin'in kullandığı 72 AN 962 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, minibüste sıkışan sürücü Öğül, olay yerinde yaşamını yitirdi. Öğül'ün cesedi, itfaiye ve sağlık görevlilerinin çalışmasıyla çıkarılıp, otopsi için Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325