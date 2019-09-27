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TIR'a arkadan çarpan kamyon sürücüsü öldü
RİZE'de, emniyet şeridinde park halindeki TIR'a arkadan çarpıp devrilen kamyonun sürücüsü Ufuk Topsakal (43) hayatını kaybetti. Kaza, saat 17.30 sıralarında Gündoğdu Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Rize yönüne giden...
GÜVENLİK 27.09.2019, 20:58
RİZE'de, emniyet şeridinde park halindeki TIR'a arkadan çarpıp devrilen kamyonun sürücüsü Ufuk Topsakal (43) hayatını kaybetti.
Kaza, saat 17.30 sıralarında Gündoğdu Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Rize yönüne giden Ali Durmuş (40) yönetimindeki BS NL 53 Hollanda plakalı TIR, emniyet şeridine park etti. Bu sırada arkadan gelen Ufuk Topsakal'ın kullandığı 06 FS 4701 plakalı kamyon, park halindeki TIR'a arkadan çarpıp devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kamyon sürücüsü Topsakal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Topsakal'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
Kaza, saat 17.30 sıralarında Gündoğdu Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Rize yönüne giden Ali Durmuş (40) yönetimindeki BS NL 53 Hollanda plakalı TIR, emniyet şeridine park etti. Bu sırada arkadan gelen Ufuk Topsakal'ın kullandığı 06 FS 4701 plakalı kamyon, park halindeki TIR'a arkadan çarpıp devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kamyon sürücüsü Topsakal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Topsakal'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
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