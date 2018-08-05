 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akar'dan ABD'ye tepki: Kabul etmiyoruz, korkmuyoruz!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Karşılıksız kalmayacak
FED faizleri sabit tuttu
FED faizleri sabit tuttu
Amerika'dan skandal 'yaptırım' açıklaması
Amerika'dan skandal 'yaptırım' açıklaması
Artvin'de fırtına çatıları uçurdu
Artvin'de fırtına çatıları uçurdu

TIR, 2 motosiklete çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kavşakta bir TIR'ın çarptığı 2 motosikletteki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 23.30 sıralarında İzmir- Ankara karayolu Ergenekon kavşağında meydana geldi. İzmir Limanı'ndan aldığı...

TIR, 2 motosiklete çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kavşakta bir TIR'ın çarptığı 2 motosikletteki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 23.30 sıralarında İzmir- Ankara karayolu Ergenekon kavşağında meydana geldi. İzmir Limanı'ndan aldığı büyükbaş hayvanları Ankara'ya götürmek üzere yola çıkan Mehmet İsin (26) yönetimindeki 63 YD 557 plakalı TIR, Turgutlu Ergenekon Kavşağı'na geldiğinde iddiaya göre, kırmızı ışıkta geçip, Kerem Paşalı'nın (21) kullandığı 45 TM 127 ve Çağrı Bingöl (19) yönetimindeki 45 ZB 3748 plakalı motosikletlere çarptı. TIR, altına aldığı motosikletlerden birini yaklaşık 50 metre sürükledi. Kazada, motosiklet sürücüsü Paşalı olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer motosiklet sürücüsü Bingöl ile hangi motosiklette yolculuk yaptığı henüz belirlenemeyen Mehmet Arı (20) yaralandı. Ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'nde kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü Bingöl, doktorların müdalesine rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Arı'nın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Acı haberi alarak hastaneye gelen motosiklet sürücüleri Paşalı ve Bingöl'ün yakınları sinir krizi geçirdi. Kazada ölen motosiklet sürücüsü Paşalı'nın vatani görevini kısa bir süre önce tamamlayarak askerden geldiği öğrenildi. TIR şoförü Mehmet İsin gözaltına alınırken polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAF

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar