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TIR, 2 kamyona çarptı; karpuzlar yola saçıldı

BURSA’nın Orhangazi ilçesinde, kontrolden çıkan TIR, aynı yöne giden 2 kamyona çarptı. Kazada ölen ve yaralanan olmazken, kapısı açılmayan TIR’da mahsur kalan sürücüyü itfaiye kurtardı. Kaza, gece saatlerinde Orhangazi- İzmir otoyolunda...

TIR, 2 kamyona çarptı; karpuzlar yola saçıldı
BURSA’nın Orhangazi ilçesinde, kontrolden çıkan TIR, aynı yöne giden 2 kamyona çarptı. Kazada ölen ve yaralanan olmazken, kapısı açılmayan TIR’da mahsur kalan sürücüyü itfaiye kurtardı.
Kaza, gece saatlerinde Orhangazi- İzmir otoyolunda meydana geldi. Orhan Koçak (48) yönetimindeki 35 AU 4508 plakalı TIR, aynı yöne giden Ayhan Ayık (37) yönetimindeki 44 EF 447 plakalı karpuz yüklü kamyona yandan çarptı. TIR ve kamyon, daha sonra önde giden Abdullah Yaman (40) yönetimindeki 44 PD 333 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada ölen ve yaralanan olmazken, kamyonlardan birindeki karpuzlar yola dökülerek parçalandı. TIR şoförü Orhan Koçak, kapısı açılmayan araçta mahsur kaldı. İtfaiye ekibi yapılan çalışmayla Koçak'ı çıkardı. Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı. Araçların kaldırılması ardından trafik normale döndü.

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