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Tipide yolunu kaybeden çobanı kurtarma ekipleri buldu

BEYLİKOVA (Eskişehir), () - ESKİŞEHİR'in Beylikova İlçesi'nde tipi ve yoğun kar yağışı nedeniyle yolunu kaybeden 31 yaşındaki çoban Alparslan Demir'i, kurtarma ekipleri 6 saat süren aramanın ardından buldu. Beylikova İlçesine bağlı...

Tipide yolunu kaybeden çobanı kurtarma ekipleri buldu

BEYLİKOVA (Eskişehir), () - ESKİŞEHİR'in Beylikova İlçesi'nde tipi ve yoğun kar yağışı nedeniyle yolunu kaybeden 31 yaşındaki çoban Alparslan Demir'i, kurtarma ekipleri 6 saat süren aramanın ardından buldu.
Beylikova İlçesine bağlı Yukarıiğde Köyü'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda köylüler, koyun otlatan Alparslan Demir'in köye dönmemesi üzerine durumu jandarma yetkililerine bildirerek yardım istedi. Jandarma da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve köylüler ile birlikte Alparslan Demir'i bulmak için arama çalışması başlattı.
Yaklaşık 6 saat süren aramanın ardından Demir, koyunları ile birlikte bulundu. Alparslan Demir, köye dönerken tipi ve yoğun kar yağışı nedeniyle yolunu kaybettiğini belirtti. Demir, kurtarma ekipleri tarafından koyunlarıyla birlikte köyüne götürüldü.

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