Tipi zincirleme kazaya neden oldu

KARS'ta yoğun tipi ve buzlanma nedeniyle 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kaza, öğlen saatlerinde Arpaçay ve Çıldır ilçeleri arasındaki Gönülalan köyü mevkiinde meydana geldi. Yoğun tipi ve buzlanma nedeniyle 5 aracın karıştığı zincirleme kazada can kaybı ve yaralanma olmazken, araçlarda hasar meydana geldi. Sürücüler, görüş uzaklığının çok düşük olması ve buzlanma nedeniyle kazanın meydana geldiğini söyledi. Tipinin etkili olduğu bölgede çok sayıda araç da yolda mahsur kaldı.

Öte yandan Erzurum Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Ardahan, Kars ve Ağrı'da kuvvetli kar yağışı yaşanacağını, rüzgarla birlikte tipinin de etkili olacağını bildirdi. Yetkililer, kuvvetli kar yağışı ve tipi ile yağış sonrası buzlanma ve don olayı ile birlikte ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde de azalma olabileceğini belirterek, sürücüleri dikkatli ve tedbirli olma konusunda uyardı.



FOTOĞRAFLI