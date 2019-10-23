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Tıp öğrencisi yaşamına son verdi
AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Oğuz Ege Y. (21), öğrenci evinde mutfakta gazı açıp, başına poşet geçirerek yaşamına son verdi. Olay, saat dün 20.00 sıralarında Efeler ilçesinde meydana...
GÜVENLİK 23.10.2019, 08:58
AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Oğuz Ege Y. (21), öğrenci evinde mutfakta gazı açıp, başına poşet geçirerek yaşamına son verdi.
Olay, saat dün 20.00 sıralarında Efeler ilçesinde meydana geldi. Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Oğuz Ege Y.'nin oturduğu daireden gaz kokusu geldiğini fark eden komşuları durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yoğun gaz kokusu nedeniyle güvenlik önlemi olarak apartmanı boşalttı. Patlama ihtimaline karşı olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemlerinin ardından içeri giren sağlık ekipleri, üniversiteli gencin başına poşet geçirilmiş haldeki cansız bedeni ile karşılaştı. İntihar ettiği belirlenen gencin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay, saat dün 20.00 sıralarında Efeler ilçesinde meydana geldi. Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Oğuz Ege Y.'nin oturduğu daireden gaz kokusu geldiğini fark eden komşuları durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yoğun gaz kokusu nedeniyle güvenlik önlemi olarak apartmanı boşalttı. Patlama ihtimaline karşı olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemlerinin ardından içeri giren sağlık ekipleri, üniversiteli gencin başına poşet geçirilmiş haldeki cansız bedeni ile karşılaştı. İntihar ettiği belirlenen gencin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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