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Tıp dünyasının acı kaybı

Davut CAN/İZMİR, () - İZMİR'in Seferihisar İlçesi'nde denizde yüzerken kalp krizi geçiren Uzman Dr. Mert Özbakkaloğlu, hayatını kaybetti. Sığacık mevkiinde tekneden denize giren İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mert Özbakkaloğlu, aniden...

Tıp dünyasının acı kaybı

Davut CAN/İZMİR, () - İZMİR'in Seferihisar İlçesi'nde denizde yüzerken kalp krizi geçiren Uzman Dr. Mert Özbakkaloğlu, hayatını kaybetti.
Sığacık mevkiinde tekneden denize giren İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mert Özbakkaloğlu, aniden fenalaştı. Bir süre sonra Dr. Özbakkaloğlu'nun suda hareketsiz kaldığını fark eden teknedekiler, yardıma koştu. Tekneye alınan Özbakkaloğlu'na ilk müdahaleyi eşi, Kadın Doğum Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşe Özbakkaloğlu yaptı. Eşinin kalp masajı uyguladığı Dr. Mert Özbakkaloğlu, tüm çabalara karşın hayata döndürülemedi.
İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği belirtilen Dr. Özbakkaloğlu'nun cenazesi, Necat Hepkon Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. 
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 24 yıl çalıştıktan sonra 2010 yılında emekli olan Dr. Mert Özbakkaloğlu, Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Yönetim Kurulu üyesiydi.

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