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Tılsımlı define için ikinci kez kazı yaparken yakalandı
ÇANKIRI'nın Bayramören ilçesi Sarıkaya köyünde tılsımlı olduğuna inandıkları defineyi bulmak için 24 Ekim'de kaçak kazı yaparken yakalanıp, serbest bırakılan 8 kişiden R.Y., 4 arkadaşı ile birlikte aynı bölgede kazı yaparken yine...
GÜVENLİK 08.11.2019, 17:35
ÇANKIRI'nın Bayramören ilçesi Sarıkaya köyünde tılsımlı olduğuna inandıkları defineyi bulmak için 24 Ekim'de kaçak kazı yaparken yakalanıp, serbest bırakılan 8 kişiden R.Y., 4 arkadaşı ile birlikte aynı bölgede kazı yaparken yine gözaltına alındı.
Almanya'da yaşayan Yüksel Veli A., Sarıkaya köyü yakınlarındaki arazide gömülü, tılsımlı olduğuna inandığı defineyi çıkarmak için imam İsa P. ile Çankırı'ya geldi. Yüksel Vali A. ve İsa P'nin de aralarında bulunduğu 8 kişilik grup, 24 Ekim'de akşam saatlerinde bölgede kazı çalışması başlattı. İş makinesi ile 5 metre derinliğinde çukur kazan şüphelilerin yanında bulunan İsa P. de sürekli ayet okuyup, dualar etti. 8 kişi, devriye gezen jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında 13 yüzük, 63 sikkeye el konuldu. 8 kişi, çıkarıldıkları mahkemece 'Kültür ve Tabiat Kanunu'na muhalefet suçundan tutuklanmaları ardından, karara itirazları üzerine Çankırı Sulh Ceza Hakimliğince, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
AYNI YERDE İKİNCİ KAZI
Jandarma ekipleri, aynı bölgede yine kaçak kazı yapıldığını belirledi. Bölgede yapılan çalışmada 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden R.Y.'nin, 24 Ekim'de kazı yapan ve tutuklanmaları ardından serbest bırakılan 8 kişi arasında bulunduğu saptandı. R.Y. ile birlikte K.D., Y.T., İ.D. ve M.D. izinsiz kazı yaptıkları gerekçesiyle jandarmaya götürüldü. Kazıda kullanılan iş makinesi ile diğer malzemelere de el konuldu. Soruşturma sürdürülüyor.
Almanya'da yaşayan Yüksel Veli A., Sarıkaya köyü yakınlarındaki arazide gömülü, tılsımlı olduğuna inandığı defineyi çıkarmak için imam İsa P. ile Çankırı'ya geldi. Yüksel Vali A. ve İsa P'nin de aralarında bulunduğu 8 kişilik grup, 24 Ekim'de akşam saatlerinde bölgede kazı çalışması başlattı. İş makinesi ile 5 metre derinliğinde çukur kazan şüphelilerin yanında bulunan İsa P. de sürekli ayet okuyup, dualar etti. 8 kişi, devriye gezen jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında 13 yüzük, 63 sikkeye el konuldu. 8 kişi, çıkarıldıkları mahkemece 'Kültür ve Tabiat Kanunu'na muhalefet suçundan tutuklanmaları ardından, karara itirazları üzerine Çankırı Sulh Ceza Hakimliğince, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
AYNI YERDE İKİNCİ KAZI
Jandarma ekipleri, aynı bölgede yine kaçak kazı yapıldığını belirledi. Bölgede yapılan çalışmada 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden R.Y.'nin, 24 Ekim'de kazı yapan ve tutuklanmaları ardından serbest bırakılan 8 kişi arasında bulunduğu saptandı. R.Y. ile birlikte K.D., Y.T., İ.D. ve M.D. izinsiz kazı yaptıkları gerekçesiyle jandarmaya götürüldü. Kazıda kullanılan iş makinesi ile diğer malzemelere de el konuldu. Soruşturma sürdürülüyor.
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