'Tilki Fatih' yayla evinde yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 ayrı hırsızlık suçundan hakkında 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan Fatih Köse'yi yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar sonunda 'Tilki' lakabıyla tanınan Fatih köse'nin Onikişubat ilçesi Dönüklü Mahallesi'ndeki dağlık alanda bulunan yayla evinde saklandığı belirlendi. Jandarma yayla evine baskın düzenleyerek Fatih Köse'yi yakaladı. Köse, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.
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