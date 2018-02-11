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Ticari araç devrildi: 2'si çocuk 7 yaralı

DENİZLİ'nin Kale İlçesi'nde, hafif ticari aracın yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 18.00 sıralarında Denizli-Muğla Karayolu Habibler Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi....

Ticari araç devrildi: 2'si çocuk 7 yaralı
DENİZLİ'nin Kale İlçesi'nde, hafif ticari aracın yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 18.00 sıralarında Denizli-Muğla Karayolu Habibler Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. İsmail Çıralı (26) yönetimindeki 20 ES 704 plakalı hafif ticari araç, Muğla istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada hafif ticari araç sürücüsü İsmail Çıralı ile araçta yolcu konumunda bulunan Ramazan Efe, Gürkan Tekin, Selvin Efe, Görkem Tekin, Ganibe Girdal ve Yaşar Kandil yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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