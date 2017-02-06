Tıbbı sekreteri, erkek arkadaşı hastanede vurdu

BURSA'da, Yüksek İhtisas Hastanesi'ne bağlı olarak hizmet veren Mudanya yolundaki ek hastane binasında, tıbbı sekreter olarak çalışan Arzu Ö. (35), erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen Orhan B. (50) tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

Olay, eski adı Rentıp olan ve bir süre önce KHK ile el konularak Yüksek İhtisas Hastanesi bünyesinde hizmet vermeye başlayan hastanede meydana geldi. Burada Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde sekreter olarak görev yapan ve bekar olduğu öğrenilen Arzu Ö., bu sabah görev yaptığı birimde, daha önceden tartıştığı ve kendisini tehdit ettiği öne sürülen erkek arkadaşı Orhan B. tarafından tabancayla karın boşluğundan vuruldu. İkinci bir kurşun da vücudunu sıyırarak geçen Arzu Ö., kucakta taşındığı hastanede ameliyata alındı. Saldırgan Orhan B. ise, hastanedeki güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Emekli polis memuru olduğu öğrenilen ve eşinden boşanan Orhan B.’nin ilk ifadesinde, “Daha önceden arkadaşlığımız vardı. Bir konuyla ilgili tartıştık. Ben de bu sabah tabancayla vurdum” dediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



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