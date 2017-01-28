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Teztahtan almak istediği bıçak, kalbine saplanıp öldürdü

ÇORUM, () - ÇORUM’da iddiaya göre kalbine saplanan bıçak nedeniyle hastaneye kaldırılan 70 yaşındaki Hasan Akkaya yaşamını yitirdi. Olay Çorum’un Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka 6'ncı Sokak’ta meydana geldi. İddiaya...

Teztahtan almak istediği bıçak, kalbine saplanıp öldürdü

ÇORUM, () - ÇORUM’da iddiaya göre kalbine saplanan bıçak nedeniyle hastaneye kaldırılan 70 yaşındaki Hasan Akkaya yaşamını yitirdi.
Olay Çorum’un Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka 6'ncı Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, mutfak tezgahı üzerinde bulunan bıçağı almak isterken dengesini kaybedip düşen Hasan Akkaya'nın kalbine bıçak saplandı. Yakınlarının çağırması üzerine eve gelen ambuansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Akkaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Dlayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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