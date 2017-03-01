Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ağrı Belediye Başkanı DBP'li Sırrı Sakık görevden alındı
Ağrı Belediye Başkanı DBP'li Sırrı...
SAT ve SAS komandoları Fırat Kalkanı Harekatı'nda böyle görüntülendi
SAT ve SAS komandoları Fırat...
SABİHA GÖKÇEN'DEN UÇUŞLARI SİS ENGELİ
Sabiha Gökçen'den uçuşlara sis engeli
İstanbul'da sis ulaşımı bitirdi
İstanbul'da sis ulaşımı bitirdi

Teyzesinin kızına cinsel istismardan tutuklandı

KAYSERİ, () - KAYSERİ'nin Sarıoğlan İlçesinde 25 yaşındaki A.D. teyzesinin kızı 15 yaşındaki lise öğrencisi Z.Ç.'yi cinsel istismar sonucu hamile bıraktığı iddiasıyla tutuklandı. Sarıoğlan İlçesinde kız yurdunda yatılı...

Teyzesinin kızına cinsel istismardan tutuklandı

KAYSERİ, () - KAYSERİ'nin Sarıoğlan İlçesinde 25 yaşındaki A.D. teyzesinin kızı 15 yaşındaki lise öğrencisi Z.Ç.'yi cinsel istismar sonucu hamile bıraktığı iddiasıyla tutuklandı.
Sarıoğlan İlçesinde kız yurdunda yatılı olarak kalan lise 1'inci sınıf ögrencisi Z.Ç. rahatsızlanınca, Sarıoğlan Devlet Hastanesine götürüldü. Yapılan kontrollerde öğrencinin 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Olayın ortaya çıkmasının ardından Sarıoğlan Cumhuriyet Savcılığı harekete geçerek Z.Ç.’nin ifadesine başvurdu. Alınan ifadenin ardından olayla ilgili olarak mağıdur kızın teyzesinin oğlu A.D. cinsel istismar suçundan gözaltına alındı. Akrabası olan lise öğrencisi kızla Kaleköy mahellesindeki bir evde ilişkiye girdiğini itiraf eden Z.Ç. tutuklanarak Sarıoğlan Kapalı Cezaevi'ne gönderildi

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.