Teyzesinin kızına cinsel istismardan tutuklandı

KAYSERİ, () - KAYSERİ'nin Sarıoğlan İlçesinde 25 yaşındaki A.D. teyzesinin kızı 15 yaşındaki lise öğrencisi Z.Ç.'yi cinsel istismar sonucu hamile bıraktığı iddiasıyla tutuklandı.

Sarıoğlan İlçesinde kız yurdunda yatılı olarak kalan lise 1'inci sınıf ögrencisi Z.Ç. rahatsızlanınca, Sarıoğlan Devlet Hastanesine götürüldü. Yapılan kontrollerde öğrencinin 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Olayın ortaya çıkmasının ardından Sarıoğlan Cumhuriyet Savcılığı harekete geçerek Z.Ç.’nin ifadesine başvurdu. Alınan ifadenin ardından olayla ilgili olarak mağıdur kızın teyzesinin oğlu A.D. cinsel istismar suçundan gözaltına alındı. Akrabası olan lise öğrencisi kızla Kaleköy mahellesindeki bir evde ilişkiye girdiğini itiraf eden Z.Ç. tutuklanarak Sarıoğlan Kapalı Cezaevi'ne gönderildi