Testereyle ağaç keserken, başına isabet eden ağaç parçasıyla yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, mobilya atölyesi sahibi Mehmet Cengiz'in (56) başına, testereyle ağaç kestiği sırada fırlayan ağaç parçası isabet etti. Ağır yaralanan Cengiz, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
Olay, İnegöl ilçesine bağlı Edebey Mahallesi'nde meydana geldi. Mobilya atölyesi sahibi Mehmet Cengiz'in başına, şerit testereyle ağaç kesimi yaparken, fırlayan ağaç parçası isabet etti. Ağır yaralanan Cengiz, yere yığılırken, ihbar üzerine sağlık ekibi geldi. İlk müdahalesi yapılan Cengiz, sağlık görevlilerince ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mehmet Cengiz'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, mobilya atölyesi sahibi Mehmet Cengiz'in (56) başına, testereyle ağaç kestiği sırada fırlayan ağaç parçası isabet etti. Ağır yaralanan Cengiz, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.