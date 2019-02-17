Tespih taneleriyle aydınlatılan cinayete 3 müebbet

BURSA'da, kaybolduktan 35 gün sonra ormanda toprağa gömülü cesedi bulunan Ömer Erkmen'i (25) öldürmekle suçlanan 3'ü tutuklu, 6 sanığın yargılanması tamamlandı. Olay yerinde bulunan tespih tanelerindeki parmak izlerinden çözülen cinayetle ilgili tutuklu 3 sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların cezaları duruşmalardaki iyi hallerini göz önünde bulundurarak müebbet hapse çevrildi. Tutuksuz 2 sanık beraat ederken, dava sırasında ölen bir sanık hakkında açılan kamu davası düşürüldü.

Merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde yaşayan Emine Erkmen, 2017 yılının Mart ayında, savcılığa başvurarak, uyuşturucu madde kullandığını belirttiği oğlu Ömer Erkmen'den 1 aydır haber alamadığını söyledi. Kayıp başvurusu üzerine güvenlik güçleri çalışma başlattı. Arama çalışmaları sürerken, 9 Nisan günü Cumalıkızık Mahallesi'nde bir çiftçi, tarlasına giderken toprağın üzerinde beyaz eşofman parçası gördü. Eşofmanın cesedin üzerinde olduğunu fark eden çiftçi, jandarmaya haber verdi. Toprağa gömülü ceset çıkarılarak, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otopside, başına tabancayla 2 el ateş edilerek öldürülen kişinin, kayıp Ömer Erkmen olduğu belirlendi.

Yıldırım Jandarma Komutanlığı'nca kurulan özel ekip, bölgede bulunan kopan tespih tanelerinin üzerindeki parmak izlerinden yola çıkarak Mesut Ahmet Kılıç (28), Selahattin Ekin (35), kardeşi Şahin Ekin (31), Ferhat D. (26), Ersin Erşan (26) ve Ahmet U.'yu (31) gözaltına aldı. Şüphelilerden Mesut Ahmet Kılıç, Selahattin Ekin ve Şahin Ekin tutuklandı, diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

'İFTİRALAR DIŞINDA HİÇBİR DELİL YOK'

Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde şüpheliler hakkında 'adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın karar duruşmasına Selahattin ve Şahin Ekin kardeşler Bandırma 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile (SEGBİS) katılırken, Mesut Ahmet Kılıç ile avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Selahattin Ekin duruşmadaki savunmasında, "Bu suç uyuşturucu trafiğinden kaynaklanmış olup, bize atılan Mesut Ahmet Kılıç’ın iftirasıdır. Biz dosyaya suçsuz olduğumuza ilişkin delilleri daha önceden sunduk. Ömer Erkmen ile bizim daha önceye dayalı bir husumetimiz yoktur. İddiaları kabul etmiyoruz" dedi. Şahin Ekin ise, "Mesut Ahmet Kılıç’ın iftiraları dışında hiçbir delil bulunmamaktadır" ifadesini kullandı.

Duruşmada verdiği ifadesinin arkasında olduğunu belirten Mesut Ahmet Kılıç ise, "Uyuşturucu konusunu sürekli gündeme getirilmesi, olayın çarptırılmasıdır. Ömer Erkmen ile aramızda husumet yoktur. İki celse önce babam ve kardeşime saldırıldı. Bu cinayeti işlemedim" şeklindeki savunmasını tekrarladı.

İYİ HAL İNDİRİMİ

Mahkeme heyeti, toplanan deliller sonucunda Selahattin Ekin, kardeşi Şahin Ekin ve Mesut Ahmet Kılıç’ı ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Heyet, duruşmalardaki iyi hallerini göz önünde bulundurarak sanıkların cezasını müebbet hapse indirdi.

Tutuksuz sanıklar Ahmet U. İle Ferhat D. beraat ederken, yargılama sırasında ölen Ersin Erşan hakkında açılan kamu davası ise düşürüldü.



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