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Terzinin evinden tarihi eser fışkırdı

KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde terzi M.K.'nın evine yapılan baskında çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadınhanı ilçesi Güngören Mahallesinde oturan M.K.'nin evinde tarihi eser bulunduğu...

Terzinin evinden tarihi eser fışkırdı
KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde terzi M.K.'nın evine yapılan baskında çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.
Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadınhanı ilçesi Güngören Mahallesinde oturan M.K.'nin evinde tarihi eser bulunduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler Cumhuriyet Savcısı tarafından verilen arama ve el koyma kararı üzerine eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramalarda çeşitli yerlere gizlenmiş bronz ve bakırdan yapılan sikke, yüzük ve bilezikler, eski döneme ait mühürler, Osmanlı dönemine ait pipo, bronz ve bakır takı eşyaları, bronz ve bakır tokalar, objeler, altın ve gümüş sikkeler, insan figürü heykel, çeşitli kılıçlar, metal sini, eski metal ve taş tabaklar, kandil, eski dönem zeytin yağı şişesi, 2 adet dedektör ve kazı malzemeleri ele geçirildi. M.K. gözaltına alınırken, ele geçirilen malzemeler Konya İl Müze Müdürlüğü teslim edildi.

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