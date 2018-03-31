Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Eruh'ta üs bölgesine terör saldırısı, çok sayıda şehit ve yaralılar var
Eruh'ta hain saldırı, 6 ŞEHİT...
Bayburt'ta minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü, yaralılar var
Minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü,...
Kosova'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde
Kosova'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisi...
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....

Ters yöne giren sürücü ve arkadaşı kaza yapınca bayıldı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, sürücünün ters yöne girdiği otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.  Kaza, öğle saatlerinde, Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Tuzla Caddesi'nde meydana geldi. Hakan Kaya...

Ters yöne giren sürücü ve arkadaşı kaza yapınca bayıldı
KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, sürücünün ters yöne girdiği otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. 
Kaza, öğle saatlerinde, Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Tuzla Caddesi'nde meydana geldi. Hakan Kaya (37), yönetimindeki 34 KP 5912 plakalı otomobille, 20-30 metre ilerdeki tamirhaneye gitmek için yolun etrafını dolaşmak yerine tek yönlü yola girdi. Otomobil, Mehmet Tüfekçi (57) yönetimindeki 34 BF 0497 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Mehmet Tüfekçi yaralanırken, kazanın şokuyla Hakan Kaya ve yanındaki arkadaşı kısa süreli baygınlık geçirdi. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Tüfekçi, tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314