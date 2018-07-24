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Ters şeride giren otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı: 7 yaralı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, ters şeride giren otomobilin hafif ticari araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü çocuk, 7 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Orhangazi-İznik karayolu Karsak Kavşağı'nda meydana geldi. İznik...

Ters şeride giren otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı: 7 yaralı
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, ters şeride giren otomobilin hafif ticari araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü çocuk, 7 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Orhangazi-İznik karayolu Karsak Kavşağı'nda meydana geldi. İznik yönüne giden Abdullah Yılmaz (59) yönetimindeki 16 MAR 62 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre, bölünmüş yolda ters şeritten gelen Önder Küçük (37) yönetimindeki 16 LF 060 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Savrulan otomobil bariyerlere çarparak durdu. Kazada, otomobilde sıkışan sürücü Önder Küçük, yanında bulanan eşi Nazlı (27), çocukları Emirhan (6), Duru (4), Arzu (2) ve yakını Gönül Küçük (33) ile diğer aracın sürücüsü Abdullah Yılmaz yaralandı. Araç içinde ilk müdahalesi yapılan sürücü Önder Küçük, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Orhangazi ve Gemlik Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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