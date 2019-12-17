Terörle mücadeleye 'Songar' desteği

SAVUNMA Sanayii Başkanlığı, askeri ve güvenlik amaçlı her türlü operasyonda hem gündüz hem gece etkin olarak kullanılmak üzere geliştirilen milli silahlı drone sistemi 'Songar'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterine gireceğini duyurdu.Savunma Sanayii Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, ASİS Elektronik ve Bilişim Sistemleri'nin savunma sanayisindeki faaliyetleri için kurduğu markası ASİSGUARD'un geliştirdiği milli silahlı drone sistemi 'Songar'ın, terörle mücadele güvenlik güçlerine destek vereceği bildirildi. Açıklamada, "Güvenlik güçlerimize terörle mücadelede silahlı drone desteği geliyor. ASİS A.Ş. ile imzalanan, 'Silahlı Mini/Mikro İHA Projesiyle' 8 adet 'Songar' silahlı drone sistemi teslim edilecek. 'Songar' 5,56 kalibreli makinalı tüfek ve 200 mermi taşıma kapasitesine sahip olacak." denildi.