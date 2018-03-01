Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Özel anaokulunda skandal görüntüler
Özel anaokulunda skandal görüntüler
Fındıkta kritik döneme girildi 
Fındıkta kritik döneme girildi 
ABD: Ateşkes kararının Suriye'nin bütününde geçerli
ABD'den Türkiye'ye ateşkes uyarısı
TMMOB/ZMO : Çiftçi destekleri mazot vergisiyle geri alınıyor
Çiftçi destekleri mazot vergisiyle geri...

Teröristlerin kaçtıkları köyde lav silahları ele geçti

Mehmet YİRUN- Yılmaz BEZGİN/ REYHANLI (Hatay), () - HATAY'ın Reyhanlı ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Mersava bölgesinde teröristlerin mevzilerde lav ve uzun namlulu silahlar ile mutfak tüpüyle yapılmış patlayıcı ele geçirildi. Türk...

Teröristlerin kaçtıkları köyde lav silahları ele geçti

Mehmet YİRUN- Yılmaz BEZGİN/ REYHANLI (Hatay), () - HATAY'ın Reyhanlı ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Mersava bölgesinde teröristlerin mevzilerde lav ve uzun namlulu silahlar ile mutfak tüpüyle yapılmış patlayıcı ele geçirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen 20 Ocak günü Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nda hızla ilerleyen askerler, bölgeyi terk edip kaçan terör örgütlerinin mevzilerinde lav ve uzun namlulu silahlar ele geçirdi. Teröristlerin silahları bırakarak kaçtıkları ortaya çıktı. Bir mevzide ise mutfak tüpü ile yapılmış patlamaya hazır el yapımı patlayıcı (EYP) bulundu. El yapımı patlayıcı, uzman ekipler tarafından kontrollü şekilde imha edildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314