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Teröristleri İHA buldu, jandarma vurdu

MUŞ, () - MUŞ'ta jandarma tarafından düzenelen 'Şehit J. Üçvş. Serdal Uyanık 2017- 67 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlere ait 2 tüfek, bir tabanca, 3 el bombası ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre,...

Teröristleri İHA buldu, jandarma vurdu

MUŞ, () - MUŞ'ta jandarma tarafından düzenelen 'Şehit J. Üçvş. Serdal Uyanık 2017- 67 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlere ait 2 tüfek, bir tabanca, 3 el bombası ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı birlikler tarafından 26 Ağustos günü ‘Şehit J. Üçvş. Serdal Uyanık 2017- 67 Operasyonu’ icra edildi. Muş'un Kızılağaç Beldesi'nin Reylim Yaylasında insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen bölücü terör örgütü elemanlarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 terörist, etkisiz duruma getirildi. Olay yerinde terör örgütü militanlarına ait 1 Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 1 M-15 Piyade Tüfeği, 1 tabanca, bu silahlara ait çok sayıda fişek ve şarjör, 3 el bombası, el ve sırt telsizi, 11 bin 200 TL eve bol miktarda yaşam malzemesi bulundu.

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