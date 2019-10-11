Son Dakika
Teröristlerden Nusaybin'deki gazetecilere silahlı saldırı
SURİYE'nin Kamışlı kentindeki PKK/YPG'li teröristler Mardin'in Nusaybin ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecilerin bulunduğu noktaya silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sırasında kırılan cam parçalarıyla 2 gazeteci...
GÜVENLİK 11.10.2019, 14:43
SURİYE'nin Kamışlı kentindeki PKK/YPG'li teröristler Mardin'in Nusaybin ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecilerin bulunduğu noktaya silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sırasında kırılan cam parçalarıyla 2 gazeteci hafif şekilde yaralandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütleri PKK/YPG ile DEAŞ'a yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı takip için Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan gazetecilerin bulunduğu otelin teras katına kurşunlar isabet etti. Suriye'nin Kamışlı kentindeki YPG'li teröristlerin keskin nişancı tüfeğiyle gazetecileri hedef alarak yaptıkları silahlı saldırıda kırılan cam parçasıyla 2 gazeteci hafif şekilde yaralandı. Saldırının ardından gazeteciler, güvenlik güçlerince bulundukları yerden tahliye edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütleri PKK/YPG ile DEAŞ'a yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı takip için Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan gazetecilerin bulunduğu otelin teras katına kurşunlar isabet etti. Suriye'nin Kamışlı kentindeki YPG'li teröristlerin keskin nişancı tüfeğiyle gazetecileri hedef alarak yaptıkları silahlı saldırıda kırılan cam parçasıyla 2 gazeteci hafif şekilde yaralandı. Saldırının ardından gazeteciler, güvenlik güçlerince bulundukları yerden tahliye edildi.
21°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 11 Ekim 2019
|İmsak
|05:40
|Güneş
|07:05
|Öğle
|12:56
|İkindi
|16:03
|Akşam
|18:37
|Yatsı
|19:56
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2