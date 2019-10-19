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Teröristler, Tel Abyad Hastanesi'nde cihazları yakmış
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Tel Abyad Hastanesi’ndeki cihazların terör örgütü PKK/YPG tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirildiği, bir kısım malzemenin de teröristler tarafından kaçırıldığının belirlendiğini duyurdu. Bakanlığın...
GÜVENLİK 19.10.2019, 16:14
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Tel Abyad Hastanesi’ndeki cihazların terör örgütü PKK/YPG tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirildiği, bir kısım malzemenin de teröristler tarafından kaçırıldığının belirlendiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tel Abyad Hastanesi’nin hızlı şekilde hizmete sokulması için yapılan incelemede; hastanedeki cihazların terör örgütü PKK/YPG tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirildiği, bir kısım malzemenin de teröristler tarafından kaçırıldığı tespit edildi" denildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tel Abyad Hastanesi’nin hızlı şekilde hizmete sokulması için yapılan incelemede; hastanedeki cihazların terör örgütü PKK/YPG tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirildiği, bir kısım malzemenin de teröristler tarafından kaçırıldığı tespit edildi" denildi.
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